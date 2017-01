León: Hay unión más allá de la hermandad

José Mi8guel Najul | LA PRENSA.- En las filas rojas no existe ni la “fracción de Diosdado Ca­bello” ni los “seguidores ex­clusivos de Nicolás Maduro” sino los chavistas. Se trata de un grupo cuya fuerza reside en una homogeneidad absolu­ta, en una “unión que va más allá de la hermandad y que ninguna persona está dispuesta a traiciona”.

Es lo que asegura el goberna­dor del estado Yaracuy, Julio León Heredia (PSUV), quien asegura que esta visión de un chavismo fragmentado por ambiciones políticas internas es el producto “de las divisio­nes que la oposición ha inten­tado sembrar en nuestras filas desde que nuestro comandan­te Chávez dio su salto a la in­mortalidad”.

León Heredia desestima la posible estrategia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que consiste en decla­rar el abandono del cargo del presidente Nicolás Maduro desde la Asamblea Nacional, ya que considera que “No tie­nen ni la fuerza institucional, ni la razón moral, ni pueblo que los acompañe en cual­quier acción loca que deseen emprender durante este año”.

Considera que, hasta el mo­mento, la MUD no ha jugado “un papel responsable” ya que, “en lugar de asumir su rol con dignidad y tratar de co­laborar en lo necesario para resolver los problemas más importantes por los que atra­viesa el país, tratan de agudi­zarlos” y de pescar política­mente en un río revuelto alimentado “por la complicidad y el estímulo de factores que buscan desestabilizar a Vene­zuela”.

¿Por qué dice que en el cha­vismo “hay una unión más allá de la hermandad”?

-Porque en las filas del cha­vismo no existen fracciones. Yo, que soy de la dirección na­cional del partido, puedo decir que hay una unidad más allá de la hermandad, con profun­da conciencia política. Aquí no hay gente de Diosdado o de Nicolás, sino la gente de Chávez.

¿A qué atribuye el hecho de que casi todo análisis político maneje esas divisiones?

-Desde que el comandante

Chávez da su salto a la inmor­talidad, la campaña de la MUD trata de vender la su­puesta pugna entre Maduro y Diosdado, pero en el fondo no han logrado convencer a na­die de que es así.

¿No son los cambios minis­teriales la evidencia de que Maduro está acercando a sus fichas, dejando de lado a “los de Cabello”?

-No se trata de eso. Como he dicho no hay ninguna divi­sión, y el cambio en la cartera es como cualquier modifica­ción que se haga en la directi­va de una empresa, pública o privada.

Pero pareciera que hay un vi­raje hacia la radicalización que no ha dado resultados, ¿le parece positivo ese ajuste?

-Me parecen positivos los cambios. No se trata de eso, sino de colocar extraordina­rios cuadros políticos. Quie­nes dejaron sus funciones también lo fueron.

¿Cuál debería ser el foco de trabajo de la nueva cartea mi­nisterial?

-Son tres grandes tareas: la economía, la seguridad y la agenda social de calle. La pri­mera, para diversificar la pro­ducción nacional; la segunda es un tema que debe abordar­se con mayor vehemencia y que en estados como Yaracuy hemos tenido experiencias exitosas, bajando las cifras de secuestros a cero desde hace tres años; y la última es la pro­fundización de las misiones. Todo eso, con una presencia permanente de “Gobierno de calle” que emprenderemos a partir de esta semana que viene.

¿Qué opina de que la nueva directiva de la AN, que desea declarar el abandono del car­go por parte de Nicolás Madu­ro?

-La Asamblea Nacional está en un completo desacato, to­dos los actos que intenten son nulos e irritos y no tienen ningún efecto verdadero. Ellos mismos se lo han gana­do, al hacer caso omiso a los llamados de la Sala Constitu­cional del TSJ.

Sin embargo el nuevo presi­dente de la AN, Julio Borges, hizo un llamado a las FANB a defender la Constitución, ¿no pone eso en jaque al Gobier­no?

-Cualquier persona que se­pa leer y escribir se busca la Constitución y va al artículo 336. Allí se definen las com­petencias de la sala constitu­cional del TSJ, que es la única instancia que puede calificar qué es constitucional y qué no lo es. La AN no tiene la po­testad de decirle a otra insti­tución lo que debe hacer, co­mo lo está intentando.

Pero la AN tiene vocería, plataforma, ¿el llamado no tiene aún así incidencia en las FANB?

-Es que las Fuerzas Arma­das ya están defendiendo la Constitución. Es su primera tarea. Y no sólo la de ellos, si­no la de todos los poderes del Estado venezolano, y es lo que se está haciendo, a excep­ción de la AN.

¿Y qué pasaría si deciden que Maduro abandonó el car­go?

-Eso es un invento. Nadie puede decir que el presidente abandonó el cargo. Él sólo sa­lió a hacer una gira para lo­grar que los países de la OPEP subieran el precio del petróleo. Eso no es un aban­dono del cargo.

Los diputados dicen que no es por haberse ido, sino por incumplir sistemáticamente con sus atribuciones, cuyos efectos se notan en la infla­ción, el desabastecimiento, la inseguridad, la escasez…

-¿Y dónde dice que ellos tie­nen la facultad para decretar eso? En ningún lado. Su úni­ca tarea es la materia legisla­tiva. Lo único que pueden ha­cer es sancionar y emitir vo­tos de censura en contra de ministros y el Vicepresiden­te. No lo pueden hacer con el Presidente.

¿Y si aún así lo hacen en la práctica?

-No podrían lograrlo. Sus actos son nulos y ninguna instancia los respaldará.