Rebotan a pacientes por cierre técnico

Cristina Linárez | LA PRENSA.- Pacientes del Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga que necesiten ser operados serán traslados al Pastor Oropeza y al Hospital Militar de Barquisimeto, debido a que el cierre técnico de los pabellones se mantendrá hasta nuevo aviso.

Idabelis Arias, subdirectora del Hospital Pediátrico, explicó que el cierre técnico de los pabellones se debe a que los aires acondicionados no funcionan correctamente y dentro de los quirófanos tienen algunas filtraciones de agua.

La decisión de trasladar a los pacientes que requieren de una intervención quirúrgica fue tomada en una reunión que sostuvieron los cirujanos y anestesiólogos, quienes debatieron la crítica situación en la que se encuentran los pabellones del pediátrico. Además la medida de traslados fue bien recibida por las autoridades y personal médico del Pastor Oropeza y el Hospital Militar.

Una de las trabajadoras del pediátrico, quien no quiso revelar su nombre, indicó que el cierre técnico de los pabellones se debía también a que no tenían nada de insumos para operar, una realidad por la que viene atravesando no sólo el Hospital Agustín Zubillaga, sino todo el sector salud del país.

Se conoció que en el hospital pediátrico quedan al menos 87 niños en espera de una cirugía.

Posibles soluciones

Arias detalló que de los cuatro pabellones que hay en el pediátrico sólo en uno funciona el aire acondicionado, pero este tiene una filtración en la pared y eso lo inhabilita para ser utilizado.

Para intentar resolver la irregularidad, la directiva del Zubillaga está buscando presupuestos a objeto de conocer el costo de la rehabilitación de cada pabellón, sin embargo, estiman que se trate de una cifra millonaria, pues restaurar un quirófano en el año 2004 costaba al menos 4 millones 500 mil bolívares.

Con presupuesto en mano, autoridades se irán hasta la Gobernación de Lara y el Ministerio de Salud para solicitar los recursos y poner en marcha los planes de rehabilitación.