Colombia mantendrá restringido el paso de vehículos a Venezuela

AP | LA PRENSA.- Colombia mantendrá cerrado por un tiempo el paso de vehículos hacia Venezuela, que está restringido desde el mes pasado tras el cierre de la frontera que acordaron las autoridades venezolanas, anunció el viernes la canciller colombiana, María Ángela Holguín.

“Por el momento no vamos a abrir (el paso) a carros”, expresó Holguín a la emisora colombiana W Radio, y agregó que el gobierno colombiano decidió esa medida luego de que Venezuela acordara, a inicios de mes, el establecimiento en la frontera de estaciones donde se venderá gasolina en moneda extranjera, incluyendo pesos colombianos, reseñó AP.

Asimismo, indicó que la reapertura del paso de vehículos se aplazará por un tiempo porque “no queremos otra vez después de lo que hemos logrado en Cúcuta, de que vivamos con gasolina colombiana, que podamos no estar al vaivén de las decisiones de Venezuela'”. “Cada vez que tiene un lío (Venezuela), que ahora es estado natural, es contra nosotros”, sentenció.

Holguín indicó que Cúcuta se está abasteciendo en estos momentos de la gasolina subsidiada que le envía el Gobierno colombiano para no depender de la gasolina venezolana. “Esa decisión que tomamos, no la vamos a cambiar con esta decisión del presidente Maduro de que va a vender gasolina en la frontera en pesos, no vamos a abrir la frontera”, aseveró.

La declaración de la canciller se da dos días después que el presidente de la República, Nicolás Maduro, dijera que esperaba que en cualquier momento Colombia autorizara el paso de vehículos a territorio venezolano para que se iniciara la venta de gasolina a precios internacionales.

Con información de El Universal