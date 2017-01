Habrá ley seca el 14 de enero

Linárez/Castañeda | LA PRENSA.- Desde el viernes 13 a las 12:00 del mediodía y hasta el sábado 14 a las 12:00 am comenzará a regir el decreto de Ley Seca que estableció el Gobierno Regional para mantener la tranquilidad en la procesión de la Divina Pastora.

Edilberto León, director de Seguridad y Orden Público, explicó que el decreto abarcará los comercios ubicados en las parroquias Santa Rosa, Concepción, Unión, Catedral, Iribarren y Palavecino.

Se prohíbe también la circulación de todo tipo de vehículo en Santa Rosa del 11 al 14 de enero, y el paso de transporte de carga pesada por las vías urbanas de Barquisimeto, Circunvalación Norte y carretera vieja Lara-Yaracuy entre las 6:00 am y 6:00 pm del 14 de enero.

También están prohibido los fuegos artificiales, propaganda política, mascotas, y el uso de sombrillas patinetas, patines y bicicletas en el trayecto establecido para la “ruta del encuentro”.

León garantiza una máxima seguridad durante el recorrido de la virgen, ya que estarán desplegados en toda la procesión 1.613 funcionarios entre la Policía Estadal, Protección Civil y del 171, además de los 250 funcionarios de la Policía Municipal.

Incertidumbre

Comerciantes del sector licorero, aunque no han visto el decreto ni han sido informados sobre los detalles del mismo, aseguran que no les sorprende la medida pues es común cada 14 de enero suspender la venta de licor. También dijeron que el cierre no les afecta, pues las ventas han estado bajas desde el año pasado.