Torrealba asegura que si sale de la MUD hará una fiesta

Para el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús “Chúo” Torrealba, sí se realiza una reestructurar la alianza opositora él no tendrá problema en ceder su cargo.

El tema no es simplemente un cambio de nombres porque eso es una forma de que cambie todo sin que cambie nada, tú puedes decir que cambien al secretario de la mesa, miren si eso llega a ocurrir en mi casa lo que va haber es una fiesta, porque yo estoy aquí porque me llamaron, y llegue a atender una crisis que había en septiembre 2014, en el 2015 se hizo lo que se tenía que hacer y tuve el privilegio de colaborar humildemente con quienes logramos la victoria más importante de todos estos años de lucha, después pasó lo que pasó en este 2016. Así que si eso (mi cargo) se considera útil o importante , Jesús Torrealba no tiene ningún problema”, expresó Torrealba.

Torrealba aseguró que la y reestructuración dentro de la MUD, no un cambio en contra de alguien ya que “la MUD es una alianza de partidos no es la junta directiva de una empresa”. Asegura que el único cargo administrativo de la MUD es el que él preside, pero que lo cumple solo por el compromiso que tiene con el país, mas no por decisión propia.