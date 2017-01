Julio Borges: aprobaremos la declaratoria de abandono de cargo de Maduro

Eva Gómez | LA PRENSA.- El diputado Julio Borges ofreció su primer discurso como presidente de la Asamblea Nacional, donde pidió la paz de país y aseguró que ya Venezuela no se divide en dos grupos político sino que es un solo país que está sufriendo los mismos problemas. Por eso alegó que en los próximos días desde el Parlamento se discutirá el abandono de cargo del presidente de la República.

Aseguró que el nuevo periodo legislativo se instala con “grandes dificultades” tanto en lo político como en lo social “Vivimos un momento histórico e insólito. Venezuela, el país mas rico del planeta el país con la mayor cantidad de petróleo, tiene a su pueblo buscando comida en la basura, tiene a su niños pequeños hurgando la basura en las calles, ciudadanos destruidos y a los abuelos desmayándose en las colas”, aseguró.

Borges manifestó que este año la Asamblea Nacional propone la ruta electoral como salida a los problemas que enfrenta el país “nuestra lucha hoy ante Venezuela es imponer la paz, por el voto la Constitución y por el cambio (…) que se escuche la voz del pueblo es la primera misión de esta Asamblea Nacional”.

Expresó que el Gobierno Nacional ha “secuestrado” la democracia y aseguro que no permitirán que continúe “el año pasado recogimos las firmas de referéndum revocatorio y se lo robaron, se robaron también las elecciones de gobernadores y terminaron el año hasta burlándose el Papa francisco (…) hoy la realidad es clara, es una decisión tomada por Nicolás Maduro que en Venezuela no haya elecciones nunca más. No lo vamos a permitir cueste lo que nos cueste”

Por otra parte exhortó a las Fuerzas Armadas a respetar la constitución y olvidar sus “privilegios” y ponerse en el lugar del pueblo “este no es un llamado a la rebelión, es un llamado a que se cumpla la Constitución y se permita que el pueblo venezolano vote”.

Enfatizó que no hay fórmulas mágicas para resolver la situación económica del país, que la única solución son las elecciones “La única fórmula mágica es el voto”.

Fuerza a los detenidos políticos