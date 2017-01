Docentes aseguran que nuevo currículo se aleja de lo académico

Isabella Delgado | LA PRENSA.- La resolución 143 del Ministerio de Educación, en la que se oficializa el nuevo diseño curricular, introduce el populismo en el sistema educativo venezolano, opina Carlos Giménez Lizarzado, profesor de posgrado en la Universidad Pedagógica Libertador (UPEL) y la Universidad Lisandro Alvarado (UCLA).

Tiene un carácter autoritario. No se le consultó a los educadores. Se da paso a la cultura del facilísimo, en este nuevo currículo no hay mayor exigencia que la presencia en las aulas de los estudiantes. No hay exigencia para alcanzar las competencias”, critica el docente que ha sido asesor del Colegio de Profesores.