Estudiantes en zozobra por pasaje

Isabella Delgado | LA PRENSA.- El destino del pasaje estu­diantil es una gran incógnita. En noviembre, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunció la exoneración del pa­saje hasta el 31 de diciembre mientras se ultimaban detalles para la transición entre el siste­ma de tarjeteros al biométrico, pero van cinco días del año y no han anunciado prórroga o nuevos pasos a seguir.

La desinformación y la incer­tidumbre reinan entre el estu­diantado y su dirigencia. Des­conocen si la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urba­no (Fontur) tiene listas nuevas tarjetas y si garantizarán la exo­neración hasta la llegada del sistema biométrico.

“Estamos a la deriva, como el mismo país. El año pasado se dieron reuniones en Caracas, pero no se supo más nada”, co­mentó Karen Parra, presidenta del Centro de Estudiantes del Decanato de Ciencias de la Sa­lud de la Universidad Lisandro Alvarado (UCLA).

Se visitó la sede de Fontur en busca de información oficial, pero no fue suministrada. Tan­to en la página web del Minis­terio, en la de la fundación co­mo en la cuenta de Twitter del ministro Ricardo Molina hay mutismo sobre el tema.

Estudiantes consultados re­saltaron que sus tarjetas estu­diantiles, requisito para abor­dar las unidades y disfrutar de la exoneración, ya no están siendo aceptadas por algunos transportistas. “He tenido que pagar mi pasaje este año. An­tes ya no me la aceptaban, pero ahora más”, aseguró Deiver Moreno, estudiante de educa­ción media de 14 años.

Además destacaron que han tenido inconvenientes con el Registro Nacional de Estudian­tes, futura base de datos del nuevo sistema de cobro del pa­saje estudiantil. “Duramos dos días para registrar a mi hijo. El sistema está muy malo”, co­mentó Denny Rodríguez, con­sultada. Dirigentes estudianti­les confirmaron que las fallas han sido generalizadas.