Montero quiere ser MVP

LA PRENSA.- A pesar de la derrota del Cardenales en el primer duelo de la serie ante Bravos, el slugger Jesús Montero, previo al segundo choque entre estas dos divisas en el Antonio Herrera Gutiérrez, acentuó la confianza en el equipo y su capacidad.

Montero, tras finalizar de 4-1 antes de la jornada de ayer, señaló sus expectativas dejando claro su objetivo.

El paleador también destacó su momento extraordinario en la pelota criolla, donde promedió un .338 en la ronda regular, válido para alcanzar la firma a un contrato de ligas menores con los Orioles de Baltimore.

“Estoy muy contento con mi primer año full en Venezuela, me fue muy bien y ojalá me den el MVP para que las cosas salgan mejor en el futuro. Todo esto es un trabajo de constancia porque no es algo fácil” apuntó el valenciano.

