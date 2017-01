Mannequin Challenge hecho por un grupo de afectados del Parkinson

LA PRENSA.- Ha sido el viral de la temporada y los grupos de amigos, hogares y oficinas de medio mundo se han propuesto hacer cada uno de ellos su propia versión. Con mejores o peores resultados. Parecía algo relativamente sencillo, mantenerse lo más quieto posible en tu misma situación mientras la cámara pasea en torno a tu cuerpo y el de la gente con la que planteabas el reto. Pero no todo el mundo puede hacerlo bien. Y no nos referimos con ello a la gente sin destreza mental para mantener la atención en su acción. Sino a gente cuyos síntomas físicos hacen que la postura del maniquí tiemble sin remedio. El Mannequin Challenge del grupo de beneficencia australiano Parkinson NWS es, por eso, el más importante de todos los ejecutados hasta ahora.

“Para la gente con Parkinson la vida es su verdadero reto”. Así de contundente es el mensaje de esta asociación, que ha publicado su obra tanto en Facebook como en Youtube y lleva en dos semanas 400.000 reproducciones acumuladas en ambas plataformas. “Hasta que haya una cura, la vida es nuestro desafío”, sentencia el video.

Los afectados por este trastorno aparecen en el vídeo junto a otros que no sufren esta condición. Es difícil no percatarse de la diferencia de movimiento. De pensar en el dolor que tienen que estar sintiendo los que no pueden estarse quietos tanto delante como detrás de las cámaras.

Se estima que este trastorno neurológico crónico, neurodegenerativo e invalidante, afecta a más de 150.000 personas en España y a más de 500.000 mexicanos. Muchos de ellos tienen menos de 50 años. Hay varios grados de padecimiento de este mal, y sus síntomas van desde los problemas con el equilibrio y la marcha hasta los achaques y dolores musculares y la falta de expresión facial.