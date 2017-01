Fichaje de Peñaranda se retrasó hasta el miércoles

LA PRENSA.- Hoy estaba previsto que el Málaga anunciara a su primer refuerzo del mercado invierno. No obstante, un trámite burocrático lo hizo imposible. Desde Martiricos aseguran que no se trata de nada que ponga en peligro la operación, lo que sucede es que falta un papel que no llegó a tiempo debido a lo complejo de la operación (el delantero pertenece al Watford pero estaba cedido en el Udinese). Así que habrá que esperar unas cuantas horas más para que se convierta formalmente en nuevo jugador blanquiazul.

En un principio estaba previsto que este miércoles se pusiera a trabajar a las órdenes de Marcelo Romero y conociera al resto de sus compañeros. Salvo que la firma pueda completarse antes de que comience el entrenamiento, no podrá ser así y tendrá que posponerlo al jueves. Así que será muy complicado que le dé tiempo a ser incluido en la convocatoria contra el Celta de Vigo para este sábado, pues sólo completaría dos sesiones de trabajo. A primera hora de la mañana de este martes Peñarnada terminó de completar el reconocimiento médico en el centro CHIP, que superó sin problemas. Incluso luego acudió al club a hacerse la foto de rigor estampando la firma en el contrato, pero todo quedó pospuesto a mañana.

*Información de Málaga Hoy