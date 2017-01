Robin Williams fue rechazado para estar en “Harry Potter”

LA PRENSA.- Robin Williams podría haber tenido un papel en la saga Harry Potter. El actor, fallecido en 2014, mostró interés por el personaje de Hagrid, el guardabosques de Hogwarts, pero fue rechazado debido a su nacionalidad, tal y como recoge el diario The Guardian.

Una de las directoras de cásting de la cinta, Janet Hirshenson, confirmó al medio que Williams no fue seleccionado debido a la política de producción, que solo permitía dar papeles a actores británicos. “Robin llamó porque quería estar en la película”, explicó, “pero sólo podíamos coger a británicos, y una vez que dijimos que no a Robin, no íbamos a decir que sí a nadie, por supuesto. No podía ser”.

El papel fue finalmente para Robbie Coltrane, la primera elección de la escritora J. K. Rowling. Williams ya habló de sus ganas de salir en la saga del joven mago en unas declaraciones en New York Post, cuando admitió que había “un par de partes de la película” que le habría gustado interpretar.

*Información de 20minutos