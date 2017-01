Vendedores estarán “de lejito”

Isabella Delgado | LA PRENSA.- Los comerciantes infor­males ya tienen un lugar asignado en Santa Rosa. Desde el 4 hasta el 14 de enero, día de la procesión 161 de la imagen de la Divina Pastora, los 120 vendedores con permiso para trabajar en el pueblo estarán ubicados a una cuadra del Santuario de la excelsa patrona, hacia pueblo abajo.

Todos se concentrarán a partir de la intersección de la calle La Pastora -que inicia frente al santuario y termina en la parte baja del pueblo- con la calle 23 de enero. El año pasado se ubicaron una cuadra más arriba, diagonal al santuario.

El cambio fue planteado para abrir espacio para la feligresía y evitar que la­drones se escondan entre los puestos, como suce­dió en años pasados. Así lo aseguraron ayer inte­grantes de la comisión organizadora Divina Pas­tora, durante una reu­nión informativa sosteni­da con los comerciantes en el pueblo.

En el encuentro se acor­dó que los comerciantes que venden mercancía como franelas, dijes y es­capularios serán los que tendrán los primeros puestos. Luego irán los que comercialicen comi­da precocida o “seca” y por último estarán los puestos de comida ca­liente. El orden fue dis­puesto con la intención de alejar bombonas y aceites de la multitud por medidas de seguridad, detalló Giomar Rojas, di­rector de la División de Mercados y Abasteci­miento de la Alcaldía de Iribarren.

Los habitantes del pue­blo que quieren vender algún producto deberán hacerlo de la puerta de sus casas hacia adentro. No podrán ubicar mesas ni ningún tipo de objeto en las aceras. “Instamos a los comer­ciantes a que respeten el orden aquí (Santa Rosa), como en todo el recorri­do. No podrán ubicarse en las avenidas, sólo en las transversales. Deben contar con permiso y no pueden vender patillas ni cambures porque resba­lan”, detalló.

De los 120 comercian­tes y artesanos que se ubicarán en Santa Rosa, 34 son del pueblo y 33 son comerciantes que to­dos los años se apuestan en torno a la plaza. Los demás son itinerantes o nuevos. Todos estarán identificados con car­nets.

Entre los comerciantes la nueva disposición fue recibida con recelo. Du­rante la reunión insistie­ron que las ventas po­drán verse afectadas por la lejanía de los puestos con el centro del pueblo.