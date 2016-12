Cardenales piensa con calma 

Henry Gómez | LA PRENSA.- Luego de su triunfo el martes frente a los Tigres de Aragua, Cardenales aseguró el primer lugar de la clasificación en la ronda regular de la LVBP, situación que le da a los larenses la primera decisión para la escogencia de refuerzos de cara a la ronda de postemporada, abriendo una lista de nombres para ocupar un lugar en el róster alado.

En ese sentido, el manager de la tropa crepuscular, Luis Dorante, expresó antes del juego entre los alados y los Tiburones, los planes de la dirigencia larense con respecto a sus preferencias y posibilidades de acuerdo a futuras incorporaciones.

No hemos pensado porque todavía no hay nada definido. A lo mejor esto se define el 30 de diciembre y hasta ahora no hemos buscado. Yo creo que el “Chato” (JoséYépez) ha estado buscando unos contactos en dominicana pero no tenemos nada concreto. Mañana (hoy) habrá una reunión para tener un plan A y B viendo cuales de los equipos podrán estar afuera y ver qué posibilidades hay” señaló el timonel.