Plomo trancado en el Bella Vista

William Croes | LA PRENSA.- Un hombre de 60 años resultó herido tras un enfrentamiento entre un delincuente y un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana. El tiroteo ocurrió en la carrera 18 con calle 38, a la altura del Mercado Bella Vista y terminó una cuadra después en la calle 39 con esquina de la carrera 17.

Damir Carlos Brstilo Kristinic, de 60 años, ingresó a las 10:45 de la mañana de ayer a la Emergencia del Hospital Central Antonio María Pineda. El hombre recibió un disparo en la parte izquierda del tórax y fue trasladado en moto por la comisión de la PNB que le hizo frente al choro que logró huir con el botín. El enfrentamiento ocurrió pasadas las 10:00 de la mañana, cuando un tipo de unos 20 años ingresó al frigorífico que está en la carrera 18 esquina de la calle 38, sacó de un bolso negro un revólver 357 niquelado y se lo pegó en el pecho a una señora para quitarle el anillo de graduación de oro 18.

La señora no opuso resistencia, pero su sobrina le decía que no se lo entregara. Los segundos corrían y el choro perdía la paciencia. “Como pude me lo quité, estaba muy atorado”, expresa la señora hecha un mar de nervios, luego de que pasó el intercambio de disparos. Con el anillo en mano el malandro pegó la carrera, pero la gente que estaba en la cola para comprar la carne se percató que habían robado a la señora y se le pegó atrás y empezaron a gritar: “¡Atrápenlo, atrápenlo es un ladrón!”.

El choro, con pistola en mano, pegó la carrera por la acera de la carrera 18. Justo frente al Mercado Bella Vista estaba un PNB en su moto, cuando el policía se percató de los gritos alcanzó a meterle un empujón al hampón que trastabilló, pero continuó con su carrera. Ahí fue cuando empezó la plomamentazón.

En medio de su carrera, el malandro soltó unos cuatro disparos hacia atrás, casi sin ver. El funcionario desenfundó su arma de reglamento y respondió con tres disparos. A pesar de los tiros, el policía y la gente se le pegaron atrás al malandro que logró huir con el anillo. Fue en la calle 39 donde Damir Carlos recibió el disparo.