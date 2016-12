Khloé Kardashian recibe regalo de JLo

LA PRENSA.- La famosa modelo y empresaria Khloé Kardashian, conocida también por su participación en el reality show “Keeping Up with the Kardashians”, compartió a través de sus redes sociales los obsequios que recibió en Navidad.

Uno de ellos y el que más causó sensación en la redes fue el regalo de la cantante Jennifer López.

JLO le envió unas botas doradas de tacón, fruto de la ayuda del diseñador Giuseppe Zanotti. “¡Estos dos son para morirse!”, suspira en un vídeo, al tiempo que agregó: “Me siento como una Cenicienta mala”.

“Te ves estupenda. Te mando estos con cariño, Jennifer”, se podía leer en la tarjeta que mostró la modelo en un vídeo que colgó en Snapchat.

Khloé no esperó mucho y se puso sus nuevas botas para mostrarles a todos sus seguidores, además se mostraba muy feliz con el nuevo regalo.

