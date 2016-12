Cantantes venezolanos más destacados del 2016

20/11/2016 · Guaco le llevó el Latin Grammy a la Chinita El cantante Gustavo Aguado, una de las principales voces de Guaco, visitó la Basílica de la Virgen de Chiquinquirá para llevarle el Grammy, que obtuvieron los venezolanos el jueves, a la patrona de los zulianos. Aguado representó a la banda en el cumplimiento de la promesa de llevarle a la Chinita el Grammy que obtuvo La Súper Banda de Venezuela al mejor álbum tropical contemporáneo. El cantante fue recibido por el párroco de la Basílica, Eleuterio Cueva. _____ #Guaco Ψ #GuacoHistórico2 #GustavoAguado

#LatinGRAMMY

A photo posted by GUACO (@oficialguaco) on Nov 25, 2016 at 3:43am PST