Cena navideña queda a la buena de Dios

Ana León | LA PRENSA.- Ciertas tradiciones ve­nezolanas, como la cena navideña o el plato navi­deño están quedando en el olvido por el alto costo de los rubros que son parte de estas comidas. Algunas personas han lo­grado llevar la Navidad a sus casas haciendo “fies­tas de traje” o las llama­das “vacas”.

“Hallaca, ensalada de gallina y pan de jamón comeremos en mi casa”, comentaba Mary Judith Vásquez, quien luego aseguró que para poder hacer esta comida tuvieron que juntarse ocho personas en su casa y to­dos aportar algo para po­der comprar la comida de la cena navideña.

“Nosotros en mi casa hicimos una vaca y va­mos a comer el plato na­videño. Lo comeremos mientras se pueda seguir haciendo”, comentaba William Chávez.

Otras personas comen­taron que plato navideño como tal no iban a comer porque simplemente no les alcanzaba. “Comeremos bollo con refresco. Tal vez una en salada y un poco de per­nil que logramos com­prar con esfuerzo”, decía Marcos Márquez.

Armando Castillo ase­guró que no habían mu­chas cosas que comer es­ta Navidad no sólo por lo que no se encuentra, si­no porque hasta una ha­llaca cuesta demasiado dinero.

“En mi casa comere­mos PepsiCola con pan. Porque ponte a pensar ¿qué más se puede co­mer ahorita con esta si­tuación que estamos vi­viendo?”, manifestaba Castillo.

Había otro grupo de personas que no corrían con la misma suerte. La difícil situación econó­mica y la escasez de algu­nos rubros de la cesta bá­sica les hace ponerse en las manos de Dios por­que no saben qué pue­den llegar a comer en Navidad.

“No hemos comprado nada porque básicamen­te no conseguimos qué comer. Comeremos lo que encontremos ese dí­a”, decía Milagros Gil.Por su parte, Norma Sánchez comentaba que no se había “planificado” nada en su casa porque eso en estos tiempos era muy difícil.

“Estamos en un verda­dero limbo. Simplemen­te no pudimos planificar nada porque el dinero no nos alcanza para com­prar nada”, comentaba Sánchez.