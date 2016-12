Florido llama a la MUD a definir acciones

Belimar López | LA PRENSA.- Para el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, es necesario que la Mesa de la Unidad Democrática se amplíe y defina acciones para anunciarlas a los venezolanos.

La mesa requiere ampliarse, que todos los sectores estén allí y podamos hablarle a los venezolanos sin recule. Que si vamos a decir que se va a activar Carta Democrática no se diga por otra parte que no se hará, que si vamos a Miraflores otros no digan lo contrario” puntualizó el parlamentario.