Cerro de tierra no deja ver

El Guaro Mirón | LA PRENSA.- Hace unos días casi ocurre tremenda tragedia en la calle 30 con carrera 27, pues el cerro de tierra que está arrumado en medio de la calle no deja ver a nadie. Una chica que iba a cruzar la calle, no se percató que en uno de los lados iba un carro que casi se la lleva por de­lante. Así como a esta joven, también le ha pasa­do a varias personas de la comunidad, me comen­tan los vecinos que es un peligro enorme.

Mi pana Marlon Colme­nárez me comentó que estos escombros de apro­ximadamente 3 metros de altura están allí desde hace más de dos meses, pues en la zona se ejecu­tó la instalación de un co­lector de aguas negras pero la empresa contrata­da por la Gobernación de Lara no se llevó el tierre­ro que sacaron y la dejaron regada.

A pesar de que la obra se sigue ejecutando den­tro de la Catedral, los ve­cinos de este sector están muy preocupados porque los carros se encuentran de frente porque el cerro no deja ver quién viene ni quién va; siendo esto una odisea para ellos; por ello solicitan que liberen la avenida.

Este cerro de escombros abarca aproximadamente tres canales de la carrera 27, cuenta Colmenárez que la comunidad le ha solicitado al ingeniero de la obra que se lleven la tierra pero la respuesta que han recibido es que se la llevarán la próxima semana y no pasa nada.

No todo es quejas, tam­bién hay algo para agra­decer. Aprovecho para fe­licitar al gobernador Henri Falcón al fin cam­bió las tuberías de aguas negras en la zona, ahora la gente urge que limpie.