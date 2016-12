Ventas de fuegos artificiales están por el suelo

Isabella Delgado | LA PRENSA.- En comercios de fuegos artificiales no ven luz. Las ventas han bajado 60% y 70% en comparación a años pasados, coinciden comerciantes de distribuidoras ubicadas en El Manteco. El declive viene a pesar de que los comerciantes informales, que suelen ser competencia de los comercios formales, no se instalaron el pasado 18 de diciembre en el Complejo Ferial, por no contar con el permiso requerido.

“Esto ya estaba full en otros años. Ahorita hay muy pocos clientes, aunque hay mercancía con buenos precios”, comentó María Torres, vendedora de la Distribuidora Sánchez, de El Manteco. En la zona, conocida por ser foco de las ventas de fuegos artificiales, las estanterías se veían llenas de mercancía, pero sin pista de clientes. “La gente lo que anda es pendiente de conseguir comida, que es lo primordial”, comentó una vendedora de otro comercio.

En comercios como Grupo Ur comenzaron ayer a ofrecer combos para atraer más clientes. Ofrecen una bolsita que incluyen cebollitas, estrellitas, silbadores y bombeadores en Bs. 8 mil 500. “Le metemos un poquito de cada cosa. Todo eso junto costaría como Bs. 15 mil”, aseguró una vendedora.

En estos comercios se pueden encontrar pirotecnia cara, como las tortas que van entre Bs. 73 mil hasta los Bs. 900 mil; así como lo más barato, que son las cajas de cebollitas, en Bs. 700, las de luces de bengala en Bs. 500 y rayadores en Bs. 4 mil 500. Esperan que hoy comiencen a despegar las ventas para que lleguen a un buen pico entre el 23 y 24 de diciembre. “Solemos estar abiertos durante todo el día del 24, pero ahora más porque necesitamos vender”, aseguró una vendedora.