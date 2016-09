Marilyn Manson no votará en elecciones de EEUU

AP | LA PRENSA.- Marilyn Manson no apoya a ninguno de los candidatos presidenciales. El astro del rock le dijo a la revista Rolling Stone que no tiene intención de votar por Hillary Clinton ni por Donald Trump en las elecciones de noviembre, porque “no me atrae ninguno de ellos”.

“No me gusta ninguno de los candidatos, así que en esta ocasión me abstengo” afirmó. “No creo que esa sea una postura cobarde. Muchas personas dirán eso. Simplemente no quiero ser parte de este segmento de la historia. La vez pasada sí quise involucrarme en parte de la historia como votante”.

El intérprete de “The Dope Show” y “The Beautiful People” dijo que respaldó al presidente Barack Obama en 2008 y asegura que esa fue la primera vez que votó para presidente.

Manson aparecerá como artista invitado en la tercera temporada del drama supernatural “Salem” que se transmite por WGN America.