Al menos tres semanas sin una gota de agua

Joelis Sosa | LA PRENSA.- “Parecemos zombies, espe­rando que llegue el agua día y noche a nuestras tuberías”, asegura Xiomara Rodríguez, quien es parte de las seis fami­lias que se han visto perjudica­das por el bote de agua que tie­nen desde hace tres meses en la calle 8 del sector La Laguna de El Jebe.

Rodríguez lamenta que el agua se bote en la calle y dentro de sus casas no llegue ni una gota, por lo que les ha tocado agarrar de la que sale en la calle para limpiar y lavar sus hoga­res. “Nosotros sacamos de ahí pa­ra bajar la poceta, limpiar los baños y la casa y para nuestro consumo le pedimos a los veci­nos a quienes si les llega”, co­menta Ana Torrealba, otra de las perjudicadas.

Las seis familias afectadas aseguran que en varías ocasio­nes se han comunicado con Hidrolara pero no les dan res­puesta, solo números de repor­tes que “siguen pasando en va­no”, pues denuncian que una cuadrilla de la hidrológica pasa a diario por la calle afectada y no se acercan a resolver la pro­blemática. “Ellos le pasan por un lado, se dan cuenta del hue­co y de la piscina que se arma pero no hacen nada”, denuncia Torrealba.

El bote de agua comenzó pe­queño, las familias afectadas al ver que Hidrolara no se acerca­ba y por miedo a que fueran sus mangueras las que estaban rotas, decidieron intentar re­solver el problema ellos con sus propias manos.

“Abrimos el hueco, pero no eran nuestras mangueras las que estaban rotas, es el tubo matriz que tiene un hueco enorme”, dice Torrealba, quien comenta que entre los vecinos abrieron el hueco bus­cando una solución, pero la co­sa se agravo porque ahora el agua se queda empozada en el hueco siendo un riesgo para quienes transitan por la calle.

Residentes del sector cuentan que hace un par de semanas un carro casi caía en el hueco, porque por la falta de alumbra­do que hay en el sector quienes transitan por la zona no se dan cuenta de el. Viven asustados porque puede ocurrir cual­quier accidente. “Hace poco un niño estaba cerca del hueco y yo desde arriba con el cora­zón en la boca, porque se podía caer allí”, comenta Rodríguez quien espera una solución pronta porque este bote no so­lo los perjudica a ellos.