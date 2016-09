Cambios inesperados asustan a directores

Isabella Delgado | LA PRENSA.- A una semana del inicio del año escolar 2016-2017, directivos de al menos 20 instituciones educativas de Lara de dependencia directa del Ministerio de Educación fueron removidos de su cargo, informó Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Lara.

Algunos directores se enteraron de la noticia a través de mensajes de texto enviados por funcionarios de la Zona Educativa durante la noche del domingo, en los que además se convocaba a los nuevos directivos a una asamblea en el auditorio de la escuela Ramón Gualdrón. El fin de la convocatoria era iniciar el proceso de “socialización” de la transformación del currículo de educación media y entregar las acreditaciones.

Una docente con 23 años de servicio, que prefiere resguardar su identidad, cuenta que se enteró del cambio porque la subdirectora de la institución fue convocada a la asamblea a través de un mensaje de texto. Al indagar le dijeron que había sido designada como nueva directora.

Como no hay titularidad desde hace años hacen lo que quieren. No nos dijeron que cargos íbamos a ocupar, ni nada. Quedamos en el aire. A mí luego de presionar me ofrecieron un cargo menor. Es una desmejora moral. Uno merece respeto”, aseguró.