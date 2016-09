Jennifer Aniston la nueva reina de los memes Brangelina

Belimar López | LA PRENSA.- La actriz Jennifer Aniston, se convirtió en tendencia en Twitter luego de que su ex Brad Pitt y Angelina Jolie, dieran a conocer su separación.

Los fanáticos y seguidores de los artistas no perdieron la oportunidad de realizar los típicos “memes” al revelarse la noticia de la separación entre Jolie y Brad. En este caso la protagonista de los gráficos fue Jennifer con quien Pitt sostuvo una relación amorosa en el pasado. A través de la etiqueta # Brangelina miles de usuarios emitieron su mensaje respecto al polémico tema.

Tras diez años de relación entre Angelina y Brad Pitt, le atribuyen la separación de estos a Jennifer. Fuentes de la farándula internacional alegan que las actrices evitan encontrarse en eventos sociales por rivalidades.

Esta fuereacción de Jennifer Aniston tras la ruptura de #Brangelina!

"Hi, Do you remember me?" 🙂🙃 pic.twitter.com/etn4vu8wAI

— MAX HEREDIA (@maxfreixenet) September 20, 2016