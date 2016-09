A plomo limpio en El Tostao 

Gabriel Grisanti | LA PRENSA.- Bajo un sol abrasador, rodeado por 10 conchas de balas calibre nueve milímetros, sobre un ac­ceso angosto de tierra, justo en la calle 4 (San Francisco) con carrera 4 (Florida) yacía el cuerpo de un hombre robusto, cuya estatura no llegaba a un metro con 70 centí­metros.

En una casa cercana, donde vive la familia Rondón, el padre, la ma­dre y los niños que la in­tegran estaban a punto de dormir la siesta, des­pués de haber visto la te­levisión juntos en la sala. En ese momento, escu­charon las diez detona­ciones y en seguida se lanzaron al piso, cada uno como pudo en dis­tintos partes de la vivien­da.

La ama de casa decía que media hora antes del tiroteo ayer, a las 2:30 pm se asomó por el enrejado de la pared principal un hombre alto, como si es­tuviera preocupado que alguien lo observara des­de adentro.

Ella presume que se tra­taba de uno de los hom­bres que asesinaron al hombre, quienes según otros vecinos, se despla­zaban en un vehículo Ford modelo Fiesta de cuyo color no tienen cer­teza: unos decían que era rojo; otros, vinotinto. El fallecido no cargaba encima documentación alguna. La gente decía que no lo habían visto antes por los alrededo­res.