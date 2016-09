Luis Florido afirma que Maduro teme ser revocado

José Najul | LA PRENSA .- “Nicolás Maduro le tie­ne miedo al pueblo, le tiene miedo a la voluntad popular. Señor Maduro, no le tenga miedo al pue­blo, cuéntese para que su partido pueda entrar en la senda de la democra­cia. Lo que se está ha­ciendo no es democráti­co, ni mucho menos constitucional”. Lo sentenció el diputa­do a la Asamblea Nacio­nal por el estado Lara y dirigente de Volun­tad Popular, Luis Florido.

Afirmó que la sali­da está en la Constitu­ción en su artículo 70: el referendo, la consulta po­pular, la revocatoria del mandato, la constituyen­te, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos.

Salir del poder no da cáncer, todo presidente debe someterse al escru­tinio público y si el pue­blo lo rechaza entonces debe estar dispuesto a abandonar el poder. Lo que no es aceptable que es que se use la persecu­ción y la tortura para tra­tar de desconocer la vo­luntad del pueblo. Es tan constitucional la elección de un Presidente, como el revocatorio de su man­dato”, soltó.