Molina asegura que pasaje a Bs. 60 es ilegal

Tatiana Suárez | LA PRENSA.- Este lunes 19 de septiembre el ministro de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, aseguró que cualquier aumento del transporte público fuera de lo establecido en Gaceta Oficial es ilegal y que no han ajustado el pasaje urbano a 60 bolívares.

A través de su cuenta de Twitter escribió que “no hagan el juego a desestabilizadores. Los transportistas patriotas no esquilman al pueblo. Todavía no hay ajuste”.

Respondió a algunos portales web que establecían que a partir de hoy el pasaje estaría en Bs. 60, que quien lo haga viola la ley porque no hay ajuste aún.

“No es cierto. Aún no hay ajuste. Quien lo haga viola la ley. No inciten a cometer delitos contra el pueblo”.

Manifestó que siguen trabajando para llegar al ajuste necesario.

El Nazional miente y confunde al pueblo. Los transportistas serios y responsables no aumentan pasaje ilegalmente!! https://t.co/PnVvXlpXbj

No hagan el juego a desestabilizadores. Los transportistas patriotas no esquilman al pueblo. Todavía no hay ajuste. https://t.co/8wJkqtcywP

— Ricardo Molina (@ramolinap) 19 de septiembre de 2016