Cine y cotufas no son opción

Ana Gabriela León | LA PRENSA.- “Antes iba casi a diario al cine, pero con los precios de las entradas ya eso no se puede hacer. Si quiero comer chucherías, voy a comprarlas antes en una bodega cerca de mi casa y lo único que pago en el cine son las entradas”, comentó Edward Sosa en las inmediaciones del centro comercial Babilon, quien añadió que prefiere ir al cine Box porque ofrece promociones accesibles y sus precios son más baratos en comparación a los otros cines.

Para algunos guaros costear la entrada, el combo de cotufas y las chucherías es un lujo. Sin embargo, aún hay personas que lo compran de vez en cuando, para darse un gusto.

“La única manera que compre las cotufas, las chucherías y las entradas es cuando vengo con mi novia. De resto ni lo pienso. Prefiero pagar solamente la entrada”, decía Octavio García en la cola de las cotufas del Cines Unidos del centro comercial Sambil, al este de la ciudad.

Los combos de cotufas varían según el cine al que se vaya. En el Sambil un combo mediano con refresco sale en Bs. 2150, en cambio en el Metrópolis un combo individual (cotufa mediana y refresco pequeño) sale en Bs. 2200 y un combo dúo (cotufas grandes y dos refrescos) cuesta Bs. 3805.

Los precios de los combos y las chucherías son los que más espantan a los clientes. Aunque el costo de las entradas no se quedan atrás.

Las entradas más caras las tiene Cines Unidos. En el Sambil la entrada general de una sala regular está en Bs. 1670 y en premiun es de Bs. 2170. Las Trinitarias las venden en Bs.1470, a diferencia del Cinex del centro comercial Metrópolis, que es uno de los más baratos, con las entradas generales en Bs. 1060. Pero Box Cinemas, ubicado en el centro comercial Babilon, tiene las entradas en Bs. 850.

Si se quiere ver una película en tercera dimensión (3D) el costo en las salas premiun del Sambil es de Bs. 2590, mientras en las Trinitarias están en Bs.1750 y Metrópolis en Bs.1240.

“Con el costo de las entradas prefiero no comprar las cotufas. Cuando vengo con mi novia o mis amigos lo pienso. Prefiero comprar las chucherías por fuera. Se me hace más barato”, comentaba Kervin Carrillo.

Los precios de la chucherías varían según el tamaño y la marca. Un Doritos mega queso, tamaño mediano, puede costar Bs.1050 en cualquier establecimiento comercial. Una Susy puede pagarse hasta en Bs. 900 y el Choconut, usado muchas veces por aquellos amantes del chocolate para untarlos en las cotufas, está costando aproximadamente mil doscientos bolívares.

“La semana pasada iba a comprar un Skittle en Farmatodo y estaba en tres mil bolos. Cuando llegué al cine me sorprendí de encontrarlo en 800 bolívares. Desde ese día compro en la dulcería del cine. Me he ahorrado bastante haciéndolo”, aseguró Angela Perdomo sentada en una de las mesas del Cines Unidos del Sambil.

Los días que están siendo más concurridos son los lunes, miércoles y jueves, cuando los precios de las entradas son más baratas por las promociones que hacen los cines para facilitar a sus clientes el servicio.

Una entrada en Box Cinemas los días lunes sale en Bs. 600 y los miércoles, que tienen una promoción de dos entradas por el precio de una, cuesta Bs.750.

Cinex tiene promoción los lunes tanto en sus funciones regulares como en las de tercera dimensión. Las regulares salen en Bs. 455 y las 3D en Bs. 540.

Cines Unidos en sus dos sucursales ofrecen precios diferentes dependiendo de la función. Si es una función regular, en las Trinitarias se puede pagar Bs. 770 y en el Sambil Bs. 870. Las 3D en las Trinitarias Bs. 910 y en el Sambil Bs. 1330.