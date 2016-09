Higiene bucal no es prioridad

Ana Gabriela León | LA PRENSA.- “Por lo elevado de los costos he dejado de ir con frecuencia al odontólogo. Hace 15 días me hice una limpieza dental y me costó como ocho mil bolívares”, así lo expresó Yoselim Ramos tras ser consultada sobre sus visitas al odontólogo.

El costo de las consultas y los tratamientos espantan a diario a los pacientes que intentan buscar solución a sus problemas bucales. Una consulta puede costar entre cuatro y seis mil bolívares. Un tratamiento de conducto está casi en 15 mil, mientras que una endodoncia puede costar casi 300 mil bolívares.

“Para nosotros es muy difícil encontrar los materiales que utilizamos a diario para las consultas. Hemos tenido que hacer trueques de material entre colegas para seguir trabajando”, admitió

Oneida de Fuenmayor, presidenta del colegio de odontólogos de Lara, quien añadió que “la crisis del país está afectando a la salud bucal pues los pacientes están eligiendo comprar comida o cubrir otras necesidades a cuidar la higiene de la boca”

Alrededor del 50 por ciento de los pacientes ha disminuido de los consultorios debido a los costos de los tratamientos o porque presentan como prioridad cubrir otras necesidades básicas, refiere

Rosalba de Sánchez, coordinadora regional de salud bucal de la Gobernación del estado Lara.

Otro problema que se presenta en las consultas es la cantidad de pacientes que llegan a diario con encías inflamadas o esmalte dental desgastado por el uso de jabón azul como medio de limpieza.

Actualmente no existe una estadística que digan cuantas personas se han presentado a los consultorios odontológicos con problemas en las encías por usar productos como el jabón azul para cepillarse. Pero según la doctora Fuenmayor, de existir algún porcentaje seguramente sería elevado pues la crisis y la escasez han hecho que la salud bucal del ciudadano desmejore notablemente.

“En realidad no hace falta crema dental para tener una higiene bucal adecuada. La crema solo aporta una sensación de frescura a la boca. Lo importante para la salud bucal es mantener una técnica de cepillado adecuada”, admitió la doctora Sánchez al preguntarle por alguna alternativa a la pasta de dientes.