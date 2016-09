“Game of Thrones” favorito de los premios Emmy

EFE | LA PRENSA.- La serie “Game of Thrones” es el fenómeno televisivo del momento y el rival a vencer en la 68 edición de los Emmy, los premios más relevantes de la pequeña pantalla, donde parte como la serie favorita con un total de 23 candidaturas.

“Game of Thrones”, el producto estrella de HBO, se quedó a una nominación de igualar las 24 que logró el año pasado, y tratará esta vez de superar los 12 galardones que se llevó en aquella ceremonia.

Sus otros grandes rivales de la velada serán “The People v O.J. Simpson” y “Fargo”, que recibieron 22 y 18 menciones, respectivamente.

Kevin Spacey se postula como mejor actor dramático por su trabajo en “House of Cards”, aunque el favorito es Rami Malek (“Mr. Robot”), por delante de Kyle Chandler (“Bloodline”), Bob Odenkirk (“Better Call Saul”), Matthew Rhys (“The Americans”) y Liev Schreiber (“Ray Donovan”) en las encuestas.

Entre las mujeres, el premio a la mejor actriz lo disputarán Viola Davis (“How to Get Away With Murder”), Claire Danes (“Homeland”), Taraji P. Henson (“Empire”), Tatiana Maslany (“Orphan Black”), Keri Russell (“The Americans”) y Robin Wright (“House of Cards”), a quien muchos dan como la gran favorita.

En el terreno de comedia, los chistes políticos de “Veep” defenderán el galardón que lograron en 2015 como mejor serie frente a las candidatas “Black-ish”, “Master of None”, “Modern Family”, “Silicon Valley”, “Transparent” y “Unbreakable Kimmy Schmidt”.