“El liderazgo de la MUD sigue intacto”

José Miguel Najul | LA PRENSA.- El chavismo está tratando de perjudicar a la Mesa de la Unidad Democrática con aparentes revelaciones controversiales, que aluden a engaños por parte de la dirigencia. Sin embargo, a pesar de esos ataques desesperados, la fortaleza de la coalición opositora sigue intacta, y la gente está consciente de que son el único mecanismo que canalizará una salida pacífica y democrática del Gobierno.

Lo asegura Zulay Gómez, miembro de la comisión electoral de la Mesa de la Unidad y representante de la coalición opositora ante el CNE en el estado Lara, quien considera que la representación de cuatro dirigentes de partidos en un pre-diálogo con el Gobierno obedece a la necesidad de crear instancias para evitar escenarios violentos y acelerar el referéndum revocatorio.

De igual manera, Gómez apunta que tanto al Consejo Nacional Electoral (CNE) como al Gobierno chavista se le agota el tiempo para que la salida en Venezuela pueda ser constitucional y pacífica, porque “las trabas que le han puesto de manera sistemática al proceso de convocatoria de referéndum revocatorio” que intenta impulsar la oposición, están propiciando u”na desesperación social que, si llega a estallar, puede resultar incontrolable”.

Asimismo, revela que el Gobierno teme que la sola recolección del 20% de voluntades del Registro Electoral Permanente (REP) se conviertan en un ‘plebiscito‘ que demuestra abiertamente el enorme deseo de la población de sacar a Nicolás Maduro del poder.

¿Por qué cree que el liderazgo de la MUD permanece intacto?

-El Gobierno ha intentado atacarnos a través del desprestigio, pero es una estrategia desgastada, repetitiva, que ya no da resultado en los grandes sectores de la población que ven a la Unidad como la plataforma adecuada para canalizar el cambio político en Venezuela de manera pacífica y constitucional.

¿La gente siente, luego de que se relevara que hubo un diálogo oculto entre algunos partidos de la MUD y el Gobierno?

-Dentro de la Mesa existen instancias, una de ellas es el G-4 (compuesta por Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo), donde nosotros como organización no estamos. Lo que creo es que debemos dar un voto de confianza a estos líderes nacionales, que ponen su libertad en riesgo.

¿Pero por qué hacerlo en las sombras?

-Probablemente porque fue una de las exigencias del Gobierno, que busca dilatar todo el proceso de elecciones.

¿Y la MUD no está siendo el tonto útil del Gobierno?

-No lo creo. En cualquier tipo de confrontación debe haber encuentros, diálogos o pre-diálogos, no lo veo como algo pecaminosos, siempre y cuando sea para incluir las solicitudes de la mayoría.

¿Pero no sigue estando secuestrado el futuro del país por los sectores políticos?

-Un proceso eleccionario parte de la participación de la tarjeta. La MUD es el único partido legalizado de la oposición. Son los voceros, no podemos ir los 30 millones de venezolanos a un encuentro. Por eso es que presionamos en la calle.

¿Siente que las medidas de presión de la MUD han servido para algo?

-Han sido efectivas. Debemos insistir en que la calle es la que garantizará que las medidas pacíficas como el revocatorio se den.

¿No pareciera más bien la gente desanimada frente a este tipo de convocatorias?

-Entendemos que hay sectores que sí lo estén, pero hay otros muy activos también. Hay gente con desesperanza que debe elegir entre protestar o hacer colas para comprar comida.

¿Qué pueden hacer frente a esa situación?

-Frente a esa situación comprendemos que hay actividades que, pese a no estar llenas de todas las personas, son la representación de un 80% de la población que quiere un cambio pacífico y democrático.

¿Siente que el CNE se ve presionado por las medidas?

-Por supuesto que siente una presión, pero en dos vías. Hay una corriente del PSUV que los obliga a impedir cualquier tipo de elecciones. A su vez tienen el dilema de que sienten la presión de la sociedad civil.

¿Entre las dos presiones, la del oficialismo y la de la oposición y la gente que pide el revocatorio, a cuál estaría sucumbiendo el ente electoral?

-Lamentablemente debemos decir que, hasta el momento, se han alineado con el chavismo. Y por eso seguimos presionando para que entiendan que deben seguir las normas para el revocatorio, que deben trabajar preservando la celeridad, y respetando sus propias normativas.

¿Qué han logrado?

-Una recolección de firmas de un 1% para conformar el equipo promotor del revocatorio que fue multiplicado exponencialmente. Este Gobierno es una dictadura que ha puesto presos a estudiantes y líderes políticos, secuestrado dirigentes, amenazas. No puede pretender que el pueblo se quede tranquilo frente a esas injusticias

¿Cree que puedan seguir con ese ritmo en el próximo paso?

-Por supuesto. Es más, el Gobierno pondrá todas las trabas posibles para evitar que la recolección del 20% de las voluntades se convierta en un plebiscito en contra de Nicolás Maduro.

¿Cómo puede evitar un plebiscito el Gobierno?

-Activando menos máquinas de las necesarias para que participen todos los inscritos en el Registro Electoral Permanente (REP).

¿Está planteado por parte del CNE?

-Sabemos que lo están manejando. Nosotros inicialmente pedimos 40 mil máquinas a nivel nacional. Luego de un estudio técnico, que determinó que podemos ver un número diario de mil electores por máquina, decidimos bajarlo a 19 mil 500, que nos permitiría atender a los 19 millones 500 mil venezolanos inscritos en el registro electoral.

¿Qué respuesta les han dado?

-En Lara hemos sido recibidos por el director de la Oficina Regional Electoral, pero no es la política del resto de las oficinas ni del CNE.

¿Es negativa la postura?

-Claro. Desean que prevalezca el criterio geográfico al de la proporción del voto.

¿A qué se refiere?

-A que el CNE pretende colocar mayor número de máquinas en zonas de ‘difícil acceso‘, en vez de en los sitios en donde hay mayor número de electores. Además, preparan una plataforma para atender sólo a un 20% de la población.

¿Les están dando lo mínimo para recolectar?

-Claro, es precisamente por eso que decimos que tienen miedo de cualquier compromiso electoral, a pesar de que es el propio CNE el que debe promocionar la participación.

¿Cuánto sería lo “mínimo en el estado Lara”?

-En el caso de Lara tenemos un millón 200 mil electores. Y pretenden darnos una capacidad operativa para atender unos 240 mil. Unas 70 máquinas aproximadamente. Nos parece injusto porque creemos que todo el que desee participar debe tener la posibilidad de hacerlo.