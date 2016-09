NY Fashion week en 10 claves

EFE | LA PRENSA.- Nueva York dice adiós a ocho días de moda en los que volvió a quedar clara su vocación comercial, alejada del más purista circuito europeo de pasarelas. Además, por supuesto, nos dejó tendencias que apuntar para la primavera/verano 2017.

1. Se confirma el “lo veo, lo compro”

Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff o Tom Ford (por cierto, todas firmas estadounidenses) se han sumado definitivamente a la tendencia de poner a la venta los modelos que muestran en la pasarela para que los clientes no tengan que esperar seis meses.

2. El espectáculo no está solo en la pasarela

Los desfiles ahora tienen que ser en lugares poco habituales y lo que ocurre en torno a la pasarela tiene que ser de por sí un espectáculo. Así, Ralph Lauren “tomó” la avenida Madison, Tommy Hilfiger convirtió un muelle del Bajo Manhattan en una feria al estilo Conney Island y Michael Kors tuvo a Rufus Wainwright cantando en directo.

3. Viva el Color

El color, especialmente los naranjas, fucsias y el azul klein, vuelve con fuerza la próxima primavera/verano si uno hace caso de las propuestas de Oscar de la Renta, Proenza Shouler, Ralph Lauren, Naeem Khan, Custo, Delpozo, Diane Von Fustenberg o Nicole Miller, entre multitud de ejemplos.

4. Modelos poco habituales

Madeline Stuart, con síndrome de Down; Winnie Harlow, con vitiligo; Rebekah Marine, con un brazo biónico, o Reshma Qureshi, desfigurada por el ácido, se han convertido en las modelos protagonistas de la Semana de la Moda de Nueva York, pese a no responder a los estándares de belleza de la pasarela.

5. Denim y transparencias

Carolina Herrera quiso dignificar en su nueva colección el “denim”, desterrado tanto tiempo a la informalidad y que apareció como uno de los tejidos estrella de la temporada para la venezolana.

Y también fueron hilo conductor de la mayoría de propuestas las transparencias intercaladas con bordados y apliques, una tendencia transversal a la que se sumaron desde Vera Wang hasta Delpozo pasando por Custo, entre otros.

6. La moda no es democrática

Muchos más guiños a la candidata demócrata Hillary Clinton en Nueva York, donde su hija Chelsea presentó una colección de camisetas diseñadas por modistos como Marc Jacobs, Tory Burch, Jason Wu o Prabal Garang para recaudar fondos y apoyar a la ex secretaria de Estado. En el desfile no faltó la editora de VOGUE en EEUU Anna Wintour.

7. El mejor “Afterparty”, el de Alexander Wang

Aunque hay muchas fiestas durante la “Fashion”, la más popular e inaccesible es la de Alexander Wang. Es tan mediática que hasta tiene el patrocinio de una marca de ropa deportiva. Y no fue la única publicidad más o menos encubierta. La comida no era de un catering de lujo, sino hamburguesas de la más famosa casa de Fast Food del mundo. Eso sí, no faltó ni Madonna.

8. Mucho móvil, poco aplauso

En esta edición, las nuevas aplicaciones como Instagram Stories o Facebook Live para emitir vídeos on-line están variando comportamientos.

Así, en varios de los desfiles se echaron en falta los aplausos finales que acompañan a la tradición última salida de las modelos. Las manos de las “fashionistas” están ocupadas en los teléfonos móviles.

9. García y Kim dicen adiós a Carolina Herrera

El dominicano de origen español Fernando García y su pareja, la también diseñadora Laura Kim, son los modistos más cotizados de las grandes casas de moda. Se vio su saber hacer en la pasarela de Carolina Herrera, firma de la que se despedían con esta colección. A partir de febrero regresan a la casa que les dio su primera gran oportunidad, Oscar de la Renta.

10. Bill Cunningham sigue presente

Entre los fotógrafos que se agolpan en las llegadas de los desfiles para capturar la imagen de las más elegantes y/o excéntricas se echó de menos al creador de las páginas de “Street style” de The New York Times, Bill Cunningham, que falleció el pasado 25 de junio.

En la primera jornada, los profesionales gráficos se pusieron de acuerdo para lucir sus icónicas chaquetas azules como señal de homenaje.