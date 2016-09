Google y Queen lanzan versión de ‘Bohemian Rhapsody’

AGENCIAS | LA PRENSA.- La canción más famosa y elaborada de Queen, Bohemian Rhapsody, podrá vivirse como una experiencia de realidad virtual gracias a la colaboración entre la mítica banda y Google.

La Bohemian Rhapsody Experience es un video 360º en realidad virtual que nos introduce en la imaginación del vocalista Freddie Mercury,recreando la sensación de estar en el escenario con el grupo.

“Esta ha sido una pasión toda mi vida, he sido una especie de defensor de la realidad virtual y creo que no se podría tener un mejor soundtrack”, dice Brian May, guitarrista de Queen, en el video promocional con información detrás de cámaras de Google.