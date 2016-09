La hija de “El Puma” ora por su padre

Belimar López | LA PRENSA.- La hija del cantante José Luis Rodríguez, Liliana Morillo, manifestó su asombro ante el estado de salud de su padre quien padece fibrosis pulmonar incurable diagnosticada en el año 2000.

Me causó mucha impresión verlo así. Me recordó algo que siempre me dijo “los árboles siempre mueren parados”. No tiene a nadie que lo quiera, que le diga “Bueno Puma, para, descansa y reúnete con tu familia”. Y, por otro lado, dije los grandes mueren en un escenario. Así como se fue Juan Gabriel, en un escenario, se va a ir también nuestro querido Puma” expresó la actriz para una entrevista en Telemundo.