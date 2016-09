“No responderé a quienes no se oponen al régimen”

Tatiana Suárez | LA PRENSA.- “No responderé a “opositores” que no se oponen al régimen sino a la oposición y a la MUD“, señaló este jueves 15 de septiembre el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup.

A través de su cuenta de Twitter, hizo una serie de señalamientos sobre la violación de los Derechos Humanos, corrupción, el referéndum revocatorio y la Cumbre de los Países No Alineados (MNOAL).

“Respondiendo: violación DDHH, delitos corrupción y narcotráfico no prescriben. Donde quiera huyan sus perpetradores son enjuiciables”, escribió.

Ramos Allup mencionó que el presidente Nicolás Maduro “es revocable” con Referéndum Revocatorio en el 2016. “Su agencia electoral CNE controlada por cuatro comadres trampea para impedirlo. Salvan a Maduro y matan país”, manifestó.

El presidente de la AN también destacó si hacen una Cumbre NOAL en cada estado de Venezuela “podría llegar algo de decorado, pintura, reparación calles,vigilancia, papa importada”.