Cabello: oposición no ha podido ni dar un golpe

Mariana Toro | LA PRENSA.- El diputado oficialista, Diosdado Cabello, reiteró que no permitirán a la oposición venezolana ejecutar un golpe de Estado contra de Nicolás Maduro.

“Aquí no va a haber golpe de Estado porque no tienen coraje y además tienen tiempo en eso y no han podido y no van a poder (…) si en el 2002 cada 11 tenía su 13, aquí el 11 va a tener su mismo día, nosotros no vamos a ser como Chávez que los perdonó”.