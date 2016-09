Papa Francisco se compromete con diálogos de paz en Venezuela

LA PRENSA.- El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este lunes que el Papa Francisco está comprometido con los diálogos de paz en Venezuela entre su Gobierno y la oposición concentrada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

La información fue dada a conocer por el mandatario durante su programa “Contacto con Maduro” desde el Teatro Simón Bolívar, donde comentó que el Papa le hizo saber su voluntad mediante una cartaque le entregó hoy en el Palacio de Miraflores, el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.

El secretario general de Unasur, Ernesto Samper me entregó una carta del papa Francisco. Le agradezco al papa Francisco los conceptos que me ha expresado en esa comunicación que me ha entregado Ernesto Samper, y el papa Francisco se compromete con los diálogos de paz convocados por el presidente Nicolás Maduro, muchas gracias por sus bendiciones”, dijo Maduro.