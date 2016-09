Colapso de cloacas tiene a monte

Daniela Valladares | LA PRENSA.- Manchas rojas en el es­tómago y brazos se ob­servan en el cuerpo de Beatríz García. La pica­zón le quitó el sueño des­de hace más de 6 meses, todo a causa porque hace más de un año las aguas negras se desbordaron y más de 20 familias se ven afectadas por convivir en­tre la hediondez.

En la esquina de la vere­da 16 y 17 con calle 4 del sector II de José Gregorio Hernández, al oeste de la ciudad, las aguas servi­das parecen un río que humedecen todo el asfal­to y el mal olor se esparce hasta tres cuadras de la comunidad, donde resi­den niños y adultos ma­yores, quienes también se han visto afectados con dolores de cabeza, alergias y enfermedades estomacales.

“La doctora me dijo que las ronchas que me apa­recieron en la piel eran producto del colapso de cloacas. Esto se convirtió en un problema de salud pública, hemos ido a to­dos los entes correspon­dientes y no nos toman en cuenta en ningún lu­gar”, comenta García mientras enseña los re­portes médicos.