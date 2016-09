Venezolana rompe récord Guinness de fútbol freestyle

LA PRENSA.- La futbolista freestyler venezolana Laura Biondo figurará oficialmente en las páginas del Libro Guinness de Récords, en su próxima edición 2017, tras superar en cuatro ocasiones la marca de más dominio de balón en un minuto (“Most ”around the world’ ball control tricks in one minute”).

Laura, campeona en varias ocasiones en esta disciplina, se convierte con ello en la primera mujer en obtener este reconocimiento internacional.

La jugadora nació en Venezuela, hija de emigrantes italianos. Desde pequeña se crió en Miami en un sano ambiente criollo y norteamericano. Cuenta con estudios de Economía y Gerencia, habla con fluidez Español, Inglés e Italiano; Francés conversacional y nociones de Portugués y Alemán.

Ha obtenido en su carrera títulos en campeonatos como el Latinoamericana de Curitiba; segunda finalista Campeonato Mundial Red Bull Street Style en Salvador de Bahia; Campeona Europea en Bruselas; segunda finalista SuperBall en Praga. En el 2013; Vicecampeona Europea en Budapest; segunda finalista SuperBall en Praga; top 5 Campeonato Mundial Red Bull Street Style en Tokyo. En el 2012 semifinalista Campeonato Mundial Red Bull Street Style en Lecce; Vicecampeona SuperBall en Praga. En el 2011 segunda finalista Campeonato Mundial en Praga.

Es además figura de varias marcas deportivas internacionales, embajadora de mucas fundaciones, imagen de la empresa Pelé Sports y forma parte del elenco del Cirque Du Soleil.