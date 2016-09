Panaderos no acatan precios del SUNDDE

Jennifer Orozco | LA PRENSA.- Los panaderos están conven­cidos de que no pueden vender su mercancía a menos plata del que ya la ofrecen. Sin embargo ayer la Sundde les lanzó nue­vos costos del pan, quedando el francés en 50 bolívares, la cani­lla a 100 y el campesino a 180.

Para un panaderos solo es rentable vender los panes fran­ceses entre 80 y 100 bolívares, las canillas en 350 y el campe­sino a 500. Exigen que la Sund­de investigue más, pues los materiales para la elaboración los compran a sobreprecio por­que no se consiguen regula­dos.

“Más nunca supe lo que era una harina, manteca ni azúcar a precio regulado. Todavía se puede colocar el pan a precios no excesivos, pero jamas a eso que dice la Sundde, con esos costos la cuenta no da y vamos a tener perdidas, será que quie­ren que uno cierre el negocio” comenta Calin Oche, dueño de una panadería al oeste de Bar­quisimeto.

Oche aún mantiene el pan francés en 70 bolívares y el campesino en 400. “Estoy ven­diendo todo casi al costo, solo para no perder clientes y tam­poco perder la mercancía. No quiero despedir a mis emplea­dos, tengo 10 y obligado debo pagarles sueldo y beneficios, esos costos también se lo su­mamos al precio del pan”, ex­plica.

En otras panaderías la situa­ción es similar. Para los due­ños los precios que lanzó la Su­perintendencia de precios jus­tos, no están adaptados a la realidad del negocio.

“Si vendemos a esos precios no podremos sustentar el ne­gocio. Aquí no se ha dejado de vender pan, no se hace cola porque siempre hay, atende­mos a todos los clientes y na­die se queja del precio porque saben el valor que tiene todo hoy en día”, comenta María Graciela Tavares, encargada de una panadería en San José.

Tavares además comenta que ningún ente garantiza el des­pacho de mercancía a ninguna panadería. “Siempre falta algo, cuando no es la harina, es la manteca y cuando no, el azú­car. Aprovechamos el día que tenemos todo para hacer y ven­demos en cantidad, no le nega­mos nunca el pan al cliente”, acota.

Los panaderos piden que la Sundde vuelva a estudiar los precios y que sea un ajuste acorde a los gastos.