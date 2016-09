MUD insta a participar en las movilizaciones

Belimar López | LA PRENSA.- Tomás Guanipa, diputado ante la Asamblea Nacional, ratificó este lunes doce de septiembre el llamado al pueblo venezolano de participar en todas las convocatorias realizadas por la Mesa de la Unidad Democrática para solicitar agilidad en revocatorio.

Todas las convocatorias regionales son tan importantes, cuando un pueblo decide un cambio no hay nadie que lo pueda detener” puntualizó el diputado.

En víspera de la celebración de la Cumbre de los Países No Alineados que iniciará el martes 13 hasta el 18 de septiembre en Margarita, Guanipa aseveró que será “como un fracaso” ya que varios presidentes han decido no asistir presuntamente porque en el país no se garantizan los derechos humanos.