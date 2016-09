A los pensionados la plata les dura un día

Jennifer Orozco | LA PRENSA.- Comprar medicinas, co­mida y pagar los servicios básicos de una casa con­vierte la pensión del Se­guro Social en agua y sal. Un 90 por ciento de los consultados por La Pren­sa aseguran que esa plati­ca mensual que les depo­sitan “no alcanza para vi­vir”, pues solo les dura en la cuenta bancaria un día, ante la cantidad de gastos que representa depender solo de ese ingreso.

Magaly Navas de 67 años, agarra una hoja de papel y comienza a ano­tar: Bs. 2 mil de electrici­dad, Bs. 2 mil de agua, Bs. 900 para la televisión por cable, Bs. 5 mil para medicamentos, Bs. 6 mil para pagar la consulta del cardiólogo y lo que reste para comida.

“Sacando cuentas me quedan casi 6 mil bolos para comida, sabiendo que solo en verduras se me van 3 mil”, dice como resignada Magaly. Por más que la pensión la au­menten, la señora alega que no le alcanza para disfrutar la vida después de partirse el lomo traba­jando y gozar la pensión.

“Yo pagué Seguro So­cial toda la vida, tanto di­nero descontado y ahora solo gano sueldo mínimo que no alcanza para na­da. La pensión debería te­ner otro monto para que podamos tener una vez digna”, enfatiza Magaly quien detalla que luego de pagar todo solo le que­dan mil bolívares.

A su lado se encuentra Elizabeth Carvajal, de 68 años y su esposo, pacien­te de cáncer de 72 años. Entre ambos juntan las pensiones y no les da pa­ra los medicamentos. “Solo en quimioterapias hemos gastado millones. Muchos meses debemos depender de la comida que nos den nuestros hi­jos, que a su vez tienen familias que mantener. Los de la tercera edad no tenemos seguridad social en este país”, reclama Elizabeth.

Sacando la cuenta, los de la tercera edad comen­tan que cada medica­mento que deben tomar­se, como antihipertensi­vos, Glucofage, insulina, analgésicos para la artri­tis, suplementos vitamínicos, ninguno baja de los 400 bolívares. En al­gunas ocasiones deben tomar más de un medi­camento y deben adqui­rirlos de manera men­sual.

“Todos los meses tam­bién debemos ir a médi­cos especialistas, como cardiólogos, internistas y geriatras. Especialidades que no hay en los centros médicos públicos o que tardan más de tres meses en darte una cita, por eso uno hace el sacrificio y lo paga privado sobre los 4 mil bolívares”, cuenta Humberto Delgado.

Hay casos especiales, donde hay abuelos y abuelas que aun corren con los gastos de la casa y tienen cargas familiares, lo que hace la pensión aun más corta. Ramona Alvarez, de 68 años, mantiene aun a su hija de 40 años que pade­ce de Síndrome de Down. “Si no alcanza pa­ra mi, mucho menos pa­ra las dos. Yo hago magia con esos reales, sobre to­do con la comida, mu­chas veces no tenemos nada”, cuenta.

La exigencia de la mayo­ría es un ajuste de la pen­sión que no sea a sueldo mínimo si no más eleva­do. Otra de sus denun­cias es el pago de los ces­taticket y muchos de ellos piden un bono solo para medicamentos. Pe­ro todos concuerdan con que debe existir un orga­nismo encargado de las necesidades de la tercera edad, que vele por su sa­lud y alimentación.