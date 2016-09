Borges: rectoras ofenden el futuro del país

LA PRENSA.- El diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, afirmó que las rectoras del Consejo Nacional Electoral “ofenden” el futuro y la posibilidad de alcanzar la paz en el país.

“Me gustaría saber qué fue lo que yo dije o hice para ofenderlas”, dijo Borges.

El jefe de la fracción parlamentaria opositora hizo referencia a la denuncia que introdujeron integrantes de la defensoría de los Derechos de la Mujer e Inamujer en su contra por presunto “ultraje” y afirmó que “si por eso me van a abrir una investigación, me van a hacer un juicio y me van a meter preso, bienvenidos sean”.

Por otra parte, señaló que la movilización convocada por la coalición opositora para el 14 de septiembre será para exigir un fecha para la recolección del 20% de firmas para el referendo revocatorio.