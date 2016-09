Centros de salud contra las cuerdas 

Osman Rojas | LA PRENSA.- La crisis que atraviesa el sector salud a nivel nacio­nal golpea con dureza a centros especializados como el Hospital Psi­quiátrico de El Pampero o el Servicio Autónomo de Oncología (SAO). Desde que arrancó el año, los medicamentos o reactivos a estas institu­ciones han llegado de manera intermitente.

Hasta el 31 de agosto de este año, el Ministerio de Salud había enviado anti­convulsivos al Hospital Psiquiátrico dos veces nada más, lo que ha lleva­do al centro médico a de­pender de las donaciones o los trueques que se rea­lizan con otras institucio­nes.

“Necesitamos un flujo constante de medica­mentos porque el trata­miento de los pacientes no puede verse interrum­pido por problemas polí­ticos. Hay una negligen­cia por parte del ministe­rio y de las autoridades regionales que no esta­blecen los canales nece­sarios para atender a una población que está com­pletamente desasistida”, lamentó una de las enfer­meras que labora en El Pampero que no quiso revelar su nombre por se­guridad.

La fuente asegura que de los 76 pacientes inter­nados en El Pampero, só­lo 37 cumplen a cabali­dad el régimen médico que deben sostener para mantenerse estable, esto debido a que sus familia­res consiguen los medi­camentos afuera.

“Gracias a Dios las per­sonas son conscientes y entienden que la escasez de medicamentos es un problema que escapa de nuestras manos. El per­sonal de esta institución está listo para trabajar las 24 horas del día, pero sin medicamentos se nos ha­ce muy cuesta arriba”, la­menta la enfermera.

Un escenario parecido se vive en SAO. Diaria­mente, los pacientes que asisten al centro de onco­logía se quejan por las condiciones en las que está el servicio y asegu­ran que en exámenes médicos se gastan hasta 10 mil bolívares.

“Las consultas aquí no son gratis. Hay serios problemas con la dota­ción de reactivos y ya los equipos se están dañan­do. Cada vez que vengo a consulta debo hacerme los exámenes afuera y en eso gasto un realero. El tomógrafo se dañó y aho­ra hay que pagar 20 mil bolívares en una clínica para un examen especia­lizado”, cuenta Ermilda Rodríguez, quien desde hace cinco años es pa­ciente de SAO.

Rodríguez asegura que la semana pasada no ha­bía ni alcohol en la insti­tución y por eso hace un llamado a las autoridades competentes para que se le meta el ojo a este servi­cio.

“Un enfermo no puede trabajar y no podemos estar gastando tanto di­nero en una consulta que en teoría es gratis”, con­cluyó la paciente.

Además de SAO y El Pampero, otros centros especializados como el área de Tuberculosis o Ascardio, reportan inter­mitencia en el suminis­tro de reactivos e insu­mos médicos.