Viacrucis para sacar la cédula

Mariana Toro | LA PRENSA.- ‘Llevo dos semanas tratando de sacarme la cédula. He madrugado, pero hay días que entregan 10 o 20 números y uno se queda por fuera‘. Así es como Nohani Barreto resume su camino para renovar su documento de identidad.

Karina Pérez lleva cuatro días en su intento, al igual que Enderson Silva. Daniela Reyes lo ha intentado seis veces, al igual que otros seis consultados que llevan entre 4 días y 10 días hábiles tratando de sacar su cédula. Ayer antes de mediodía no sabían si la espera había finalizado con la llegada de ‘un día de suerte‘.

De acuerdo a todos los consultados el retraso tiene dos causas: el Saime de El Ujano es el único que está habilitado en la actualidad para emitir cédulas y el centro no atiende la demanda de toda la ciudad.

Destacan que la cantidad de atendidos diarios varía. Un día pueden dar 20 números y el siguiente 80. Los que logran conseguir un cupo son los que empiezan a hacer colas en la madrugada, mucho antes del amanecer. ‘El primer día que vine llegué a las 5:00 de la mañana y agarre el número 199. Hoy llegué a las 3:00 y agarré el 27‘, ejemplifica Isabel Díaz. Pero sin importar la cantidad, siempre quedan rezagados.

Enderson Silva logró agarrar un número el pasado martes. Esperó desde las 8:00 de la mañana hasta las 2:00 de la tarde, pero no lo atendieron ese día. Quedó como rezagado para el miércoles, pero le pasó lo mismo. Ayer antes del mediodía seguía a la espera de su cédula. ‘Hay días que dicen que no hay sistema, como hoy, pero eso no se entiende porque ¿cómo sacan pasaportes?‘, comenta Díaz.

Se intentó consultar a la directiva regional del Saime sobre el tema, pero no se obtuvo respuesta.