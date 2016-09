Solórzano: TSJ está al margen de la ley

Mariana Toro | LA PRENSA.- La diputada de la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, indicó este viernes en una entrevista transmitida por Unión Radio que la designación de magistrados actuales del Tribunal Supremo es nula, pues “fue hecha al margen de la Ley”.

La parlamentaria aseveró que “todas las leyes que están anuladas por el TSJ siguen gozando de plena legalidad. La Constitución dice que cualquier decisión dictada al margen de ella es nula, de nulidad absoluta” y que la Asamblea Nacional está en la obligación de desconocer ese tipo de decisiones.

“No les importa la crisis que vive el pueblo. Nosotros nos empeñamos en legislar con las uñas, porque nos dejaron la AN desmantelada, hoy en día los diputados no tenemos salario. El señor Maduro decidió que va a enviar recursos a la AN para los empleados y del personal directivo, que bien lo merecen, pero no para los salarios de los parlamentarios”