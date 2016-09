Taxista aparece muerto tras carrera sospechosa

Ana Gabriela León | LA PRENSA.- “Me mataron a mi chiquiplum, me mataron a mi chiquiplum”, decía llorando la esposa de Félix Oswaldo Gómez Sira a unos familiares que llegaban hasta la quebrada El Mamón, donde hallaron muerto al taxista de 40 años. La mujer, bañada en llanto, aguardaba frente al cadáver mientras llegaban los Cicpc.

Un joven de 14 años estaba arreando unas vacas por la quebrada que se ubica cerca de la Circunvalación Norte cuando en el trayecto halló el cadáver de Félix , parcialmente devorado por unos animales. Así lo informó la hermana del menor quien, prefirió no dar su nombre. Ellos fueron los que avisaron a los policías la ubicación del cuerpo.

El robo de su Corsa dos puertas aparenta ser el motivo de la muerte del taxista. Aún no se sabe con qué objeto le asesinaron, pues en la escena no se veía ningún tipo de casquillo u objeto filoso que pudiera dar alguna pista de cómo fue su homicidio.

La esposa de Félix informó que él, alrededor de las 7:00 de la noche del miércoles, la llamó por celular y luego de eso ella quedó nerviosa.

“Él me llamó y me dijo que estaba haciendo una carrera sospechosa. Intenté llamarlo después, pero no caía la llamada”, relató en medio del dolor la mujer.