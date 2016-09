Precios de latonería que dan miedo

Euseglimar Gónzales | LA PRENSA.- Pintar un carro sale carito, los clientes deben disponer en sus bolsillos entre 600 mil y un millón 100 bolívares, dependiendo del estado en que se encuentren los vehículos, pues si están chocados el precio puede incrementar.

En el primer semestre del año 2015 pintar una camioneta salía en 300 mil bolívares, ahora el precio varía entre 900 mil y un millón 100 bolívares. Es decir que las tarifas aumentaron en un 800%.

“Tengo un año que no he podido terminar de pintar el carro porque todo me aumentó. Lo he tenido que sacar así con dos colores, porque necesito trasladarme”, soltó Jesús Durán, transeúnte de la calle 42.