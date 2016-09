Usher recibe su estrella en el Paseo de la Fama

EFE | LA PRENSA.- El artista estadounidense Usher recibió este miércoles 7 de septiembre su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, la número 2.588 que otorga la organización, aunque el músico y actor dijo que le sabía “como si fuera la primera”.

“No me tomo esto a la ligera. Es la primera vez en mi vida que quedo el 2.588 en algo y me siento como el número uno”, dijo Usher entre risas durante la ceremonia. “No podría estar aquí sin mis fans. Por favor, vengan de vez en cuando a abrillantar la estrella. Tengan en cuenta que me van a pisotear mucho”, agregó.

Usher dedicó el logro especialmente a su madre, a quien agradeció “la inversión” de tiempo, confianza y fe depositada en él durante toda su vida.

“Soy quien soy por ti”, le dijo emocionado.

“Este es un viaje complicado y duro en ocasiones”, comentó el artista en referencia a su carrera, “pero lo hago porque lo amo y porque sé que los fans disfrutan con ello”.

Para Ana Martínez, productora de las ceremonias del Paseo de la Fama, “Usher es uno de los artistas más exitosos de la música moderna”.

Ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, entre ellos ocho Grammys. Además, la revista especializada Billboard lo designó como el segundo artista más exitoso de la década de 2000.